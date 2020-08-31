Milli Eğitim Bakanı Selçuk: “Risk varsa biz yokuz”

Bu inanın çok büyük bir burukluk veriyor. Öğrencilerin feryadını duymalıydınız. ‘Açın artık' diye bir bağırtı duydum. Risk varsa biz yokuz. Şu anda açılmamasının daha uygun olduğu konusunda ortak bir kanaat oluştu. ‘Uzaktan başlayalım' dedik. Böyle de devam edeceğiz” dedi.

Covid-19 salgını nedeniyle 18 Eylül Cuma gününe kadar uzaktan yürütülecek yeni eğitim öğretim dönemi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk ders zilini çalmasıyla birlikte başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni eğitim öğretim dönemine; TRT EBA, EBA üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle bu sabah 09.00 itibariyle başladı. Salgın döneminde okullarda öğrenci bulunmaması dolayısıyla 2020-2021 eğitim öğretim yılı buruk bir biçimde başladı. Ankara'da Muazzez Karaçay İlkokulunda ilk ders zilini çalan Selçuk, “Bugün bizim açımızdan çok özel bir gün. Bir öğretmen için okul açılışı ne demek bunu bir öğretmen kadar bilmek kolay değil. Çocuklarımız için bütün öğretmenlerimizle hazırız. TRT EBA TV'de ders programlarımız hazır. Artık ders başlamış vaziyette. Uzaktan eğitimle başladığımız bu süreci ayın 18'ine kadar bu şekilde sürdüreceğiz. 21 Eylül için ortaya çıkarılan takvimle ilgili de gerekli işlem sürüyor. Öğretmenlerimiz farklı platformlardan da çocuklarımıza erişim konusunda birtakım çalışmalar yapabilirler. Çocuklarımdan, velilerimizden ricam sürecin başladığı ve bu sürecin gereği olarak evlerimizde çalışma köşelerinin hazırlanması. Hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle ilk vakaların Türkiye'de görülmesi üzerine yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. 2020-2021 eğitim öğretim yılı da salgın dolayısıyla uzaktan eğitim şeklinde bu sabah saat 09.00 itibariyle başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden dün bir paylaşımda bulunarak, yeni eğitim öğretim yılının tüm okullarda İstiklal Marşı ve ilk ders zilinin çalınmasıyla başlayacağı yönünde açıklamada bulunmuştu. Muazzez Karaçay İlkokulu öğretmenleri ve idarecileriyle birlikte 2020-2021 eğitim öğretim yılının açılış törenine katılan Selçuk daha sonra eline zili alarak, yeni dönemi başlattı.

Daha sonra TRT EBA TV üzerinden üçüncü sınıf düzeyindeki canlı derse katılan Selçuk, programın sonunda bir kez daha kameralar karşısına geçerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Selçuk, “İlk kez öğrenciler olmadan bir sınıfta bulundum. Bu inanın çok büyük bir burukluk veriyor. Öğrencilerin feryadını duymalıydınız. ‘Açın artık' diye bir bağırtı duydum. Risk varsa biz yokuz. Şu anda açılmamasının daha uygun olduğu konusunda ortak bir kanaat oluştu. ‘Uzaktan başlayalım' dedik. Böyle de devam edeceğiz. Böyle devam ederken uzaktan eğitimin ilk başlardaki gibi bütün dünya ülkeleri gibi biz de hazırlıksız yakalandık. Ama o hazırsızlığımız artık yok. Eksiklerimiz var ama bunları tamamlamakla ilgili de büyük çabamız var. Buruk başlamak kötü ama başlamak güzel” dedi.

Bakan Selçuk, İstanbul'da bir program esnasında öğretmen maaşlarıyla ilgili yaptığı yorumu da tekrar açıklama gereğinde bulundu. Konunun yanlış anlaşıldığını aktaran Selçuk, “Ziya öğretmen olarak benim, öğretmen kimliğimle; öğretmenlerimizin özlük hakkının yükselmesinin dışında hiçbir hedefim olamaz. Buradan böyle bir sonuç çıkarılıyorsa bir zorlama vardır. Biz öğretmenimizin her türlü imkanını arttırma niyetindeyiz” diye konuştu.