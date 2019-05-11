Milli Eğitim Bakanı Selçuk: “Türkiye'deki tüm değerlerin ortaya çıkarılmasını çok önemsiyorum”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bütün topluma bu tür çalışmaların yaygınlaştırılması ve Türkiye'deki tüm değerlerin ortaya çıkarılmasını, bu değerler için eğitim ortamları ve fırsatların oluşturulmasını bakanlık olarak çok önemsiyoruz” dedi.

Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenen ve Milli Eğitim Bakanlığı, ODTÜ, TÜBİTAK tarafından desteklenen Türkiye 24'üncü Zeka Oyunları Yarışması Ödül Töreni, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla gerçekleştirildi. 24 senedir devam eden Türkiye Zeka Vakfı'nın 2019 yarışmasına Türkiye genelinde 56 bin 202 kişi kaydoldu. 7 bin 785 kişinin yarışmalara katıldığı etkinlikte 5 ayrı kategoride ödüller sahiplerini buldu. Toplamda 30 bin TL'nin ödül olarak dağıtıldığı ‘2019 Zeka Oyunları' yarışmasına bu yıl en çok ilgi gösteren iller; Ankara, İstanbul, Antalya ve Kocaeli oldu.

Yarışmacılardan en küçüğünün 5, en büyüğünün ise 78 yaşında olduğu Zeka Oyunları ödül töreninde kısa bir konuşma gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Burada bana soru sorarlar diye, gizli bir endişem var. Nereden kaynaklanıyor bilmiyorum ama bu kadar zeki insan arasında olmak beni tedirgin ediyor. Bu çalışmayı önemsiyoruz. Bütün topluma bu tür çalışmaların yaygınlaştırılması ve Türkiye'deki tüm değerlerin ortaya çıkarılmasını, bu değerler için eğitim ortamları ve fırsatların oluşturulmasını bakanlık olarak çok önemsiyoruz. Önümüzdeki süreçte de; zekanın, yeteneğin tespit edilmesi, bu konuyla ilgili araç gereçlerin geliştirilmesi, eğitim merkezlerinin oluşturulması gibi birçok parametrede hazırlıklarımız var. 24 senedir devam eden bu çalışmayı yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızın ilgilerini, yeteneklerini, zekalarını mümkün olduğunca erken keşfedelim"

Çocuklarının salt bilginin yanı sıra; hayal etmeyi, sorgulamayı, vicdan sahibi olmalarını söyleyen Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı, "Amacımız düşünen, bilgiye, akla önem veren insanların çoğalmasını sağlamak. Hedefimiz tüm yaşlardan insanların katılması ama odağımız çocuklarımız, gençlerimiz. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Bu konuda önemli gelişmeler var. Milli Eğitim Bakanımızın açıklamış olduğu 2023 Eğitim Vizyonu son derece umut veriyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün göstermiş olduğu çağdaş uygarlık seviyesini yakalama ve geçme hedefini çocuklarımızın gerçekleştirebilmesi için ailelere, okullara, devletimize ortak görevler düşüyor. Çocuklarımızın ilgilerini, yeteneklerini, zekalarını mümkün olduğunca erken keşfedelim. Onlarım merak etmelerini, soru sormalarını ve hayal etmelerini destekleyelim. Çocuklarımızın düşünmeyi, öğrenmeyi, üretmeyi, paylaşmayı, uzlaşmayı, sevmeyi bilen mutlu insanlar olmasını sağlayalım. Çocuklarımızın sadece bilgi sahibi değil, akıl sahibi, vicdan ve zevk sahibi olmalarını hedefleyelim. Ancak böyle yaparsak geleceğe güvenle bakabiliriz” şeklinde konuştu.

"Bilim insanı olunca görünmezliği icat etmeye çalışacağım"

Minikler Kategorisinde 1'incilik ödülüne layık görülen Eyüp Ensar Altıntaş, “Buraya çalışmadan geldim. Burada ödülü aldığımda mutluydum ve heyecanlıydım. Ailem, elemelerdeki sorularıma yardım ettiler. Geçmemde onlarında yardımı çok oldu” ifadelerini kullandı.

Minikler kategorisinde 3'üncülük ödülüne layık görülen Noyan Önder, “Doğrusunu söylemek gerekirse hiç hazırlanmadım. Babam, beni direkt yarışmaya sokmuş. Birinci ve ikinci sınavı geçerek finale kaldım. Burada da üçüncü oldum ve çok mutluyum. Ben gelecek senelerde de katılmayı istiyorum. Büyünce de bilim insanı ya da futbolcu olacağım. Bilim insanı olduğumda görünmezliği icat etmeye çalışacağım” dedi.

Ödül töreninin ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Emektarlar kategorisi

Emektarlar kategorisinde birinci Murat Koz, ikinci Mustafa Başak, üçüncü Ergün Akgöz oldu.

Yetişkinler kategorisi

Yetişkinler kategorisinde; birinci Hatice Esra Aydemir, ikinci Yılmaz Onat Köylüoğlu, üçüncü Taha Alp Kaymak oldu.

Gençler kategorisi

Gençler kategorisinde; birinci Hakan Karakuş, ikinci Simay Pala, üçüncü Yusuf Katırcı oldu.

Çocuklar kategorisi

Çocuklar kategorisinde; birinci Doruk Açıkgöz, ikinci Mehmet Durmaz, üçüncü Barış Nişancı oldu.

Minikler kategorisi

Minikler kategorisinde; birinci Eyüp Ensar Altıntaş, ikinci Ömer Kerem, üçüncü Noyan Önder oldu.