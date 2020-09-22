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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'dan MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeni eğitim ve öğretim yılına dair açıklamaları nedeniyle teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni eğitim ve öğretim yılına dair açıklamaları nedeniyle teşekkür etti.



Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Bakan Selçuk, Bahçeli'nin tweetini alıntılayarak, “Eğitim alanında tüm dünyanın zorlu bir geçiş süreci yaşadığı şu günlerde öğrencilerimizin öğretmenlerimizle buluşmasına dair bu anlamlı mesajı için Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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