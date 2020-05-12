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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 14 yaş ve altı çocuklara öneriler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bu sürecin sizin kontrolünüzde olmasına lütfen dikkat edin.

Çocuklar, arkadaşları, sevdikleri yerine ağaçlara sarılsınlar. Bol bol yürüsünler, konuşsunlar ama kalabalıklara karışmasınlar” dedi.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın 4 saatliğine dışarıya çıkacak 14 yaş ve altı çocuklara önerilerde bulundu. Bakan Selçuk, “Şu aşamada dışarıya çıkabiliyor olmak, arkadaşlarla buluşup oyun oynamak anlamına gelmesin. Markete gidelim istediğini alalım anlamına gelmesin. Aile büyüklerimizi ziyarete gidelim, özledik, görüşelim anlamına gelmesin. Bu sürecin sizin kontrolünüzde olmasına lütfen dikkat edin. Çocuklar, arkadaşları, sevdikleri yerine ağaçlara sarılsınlar. Marketten alacakları yerine doğadan alabildiklerini alsınlar, derin nefesler, daldan meyveler gibi. Bol bol yürüsünler, koşsunlar ama kalabalıklara karışmasınlar. Sadece yürüme mesafesinde kalabileceklerini lütfen unutmayalım. Bu hepimizin sağlığı, geleceği için çok önemli” ifadelerini kullandı.

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