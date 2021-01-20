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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan kartopu paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuklar ile kartopu oynadığı bir fotoğrafı paylaştı.

Bakan Selçuk'un paylaşımına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da esprili bir yanıt verdi.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya sitesi Twitter üzerinden çocuklar ile kartopu oynadığı bir fotoğrafı paylaştı. Bakan Selçuk paylaşımında, "Resmi bir okul ziyaretindeyiz. Saygıdeğer protokol karşımda. Açılışı da bakan yapıyor" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, Bakan Selçuk'un paylaşımına esprili bir yanıt verdi. Kalın'ın verdiği yanıtta, "Hocam sizin protokolü çok sevdim. Kıskanıyoruz ama" ifadeleri yer aldı.

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