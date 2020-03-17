Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğrencilere müjdeli paylaşım

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparak öğrencilere müjdeli bir haber verdi. Kovid-19'un Türkiye'de de görülmesi üzerine eğitimde verilen ara nedeniyle öğrencilere yönelik bir haber veren Selçuk, “Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız” ifadelerini kullandı.