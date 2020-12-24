Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan salgın sonrasında yapılacak çok iş var paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgın bitecek. Hepimiz okullarımıza, normal hayatımıza geri döneceğiz. İşte, o zaman yapılacak çok iş var. Gün yok, gece yok, hafta sonu yok, tatil yok. Hepimiz o günlere hazırlanıyoruz. Oraya sağlıkla ereceğiz inşallah" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya sitesi Instagram üzerinden bir fotoğraf paylaştı. Bakanlık binasında projeler üzerine çalıştığı bir fotoğrafı paylaşan Bakan Selçuk, ayrıca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bir yanda uzaktan eğitim çalışmaları, bir yanda salgın döneminde okulları açtığımızda yapılacak çalışmalar var ama asıl önemlisi, sonrakiler. Salgın bitecek. Hepimiz okullarımıza, normal hayatımıza geri döneceğiz. İşte, o zaman yapılacak çok iş var. Gün yok, gece yok, hafta sonu yok, tatil yok. Hepimiz o günlere hazırlanıyoruz. Oraya sağlıkla ereceğiz inşallah. Yapmak istediklerimizi, hayallerimizi, çizdiğimiz yolu hep birlikte tamamlayacağız. Salgın dönemi, durduğumuz değil; başka yollar da bulduğumuz bir dönem oldu. Ben, burası, yani Milli Eğitim Bakanlığı, projelerde çalışan binlerce meslektaşım, hep birlikte o günlere bir an önce kavuşmak gayretiyle çalışıyoruz. Biliyorum ki siz de bu dilekte ve kendi hayatlarınızda bu çabadasınız. Hep birlikte olacak, hep birlikte."