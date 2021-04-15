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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ‘uzaktan eğitim' paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Sizlere burada, ne yüz yüze eğitime başladığımızda duyduğumuz sevinci ne uzaktan eğitimi etkin bir şekilde sürdürebilmek için verdiğimiz çabayı, ne okullarımızı açık tutabilmek için gösterdiğimiz gayreti ne de ‘Bir kez daha uzaktan eğitime geçiyoruz’ derken duyduğumuz üzüntüyü anlatmamın imkanı var” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Sizlere burada, ne yüz yüze eğitime başladığımızda duyduğumuz sevinci ne uzaktan eğitimi etkin bir şekilde sürdürebilmek için verdiğimiz çabayı, ne okullarımızı açık tutabilmek için gösterdiğimiz gayreti ne de ‘Bir kez daha uzaktan eğitime geçiyoruz' derken duyduğumuz üzüntüyü anlatmamın imkanı var” dedi.


Sosyal paylaşım uygulaması Instagram üzerinden bir paylaşım yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Sizlere burada, ne yüz yüze eğitime başladığımızda duyduğumuz sevinci ne uzaktan eğitimi etkin bir şekilde sürdürebilmek için verdiğimiz çabayı, ne okullarımızı açık tutabilmek için gösterdiğimiz gayreti ne de ‘Bir kez daha uzaktan eğitime geçiyoruz' derken duyduğumuz üzüntüyü anlatmamın imkanı var. Bir milyon öğretmenin ve 18 milyon öğrencinin duygularını bir cümleye sığdıramıyoruz. Yine de deneyeceğim: Lütfen, ülkenin eğitim geleceği için kurallara uyalım; hepimiz, hepimiz ve hepimiz” ifadelerini kullandı.

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