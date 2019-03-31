Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, oyunu kullandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitimde olduğu gibi seçimlerde oy kullanmak da bir millet ödevi" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve eşi Rana Selçuk, Dikmen Mehmet İçkale Ortaokulu'nda oylarını kullandı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi dolayısıyla Dikmen Mehmet İçkale Ortaokulu 2270 no'lu sandıkta oyunu kullanan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öncelikle ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Demokrasimizin gelişmesi için ve bu süreçte halkımızın oylarını rahatlıkla kullanarak kendi görüşlerini ifade edebilmesi demokratik hayatımız açısından güzel bir fırsat. Bu tıpkı eğitimde olduğu gibi seçimlerde oy kullanmak da bir millet ödevi. Ben bütün halkımızı oy vermeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.