Milli Eğitim Bakanlığı makamı çocuklarda

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un makamına vekilen Milli Eğitim Vakfı Gökkuşağı Ortaokulu öğrencisi Belinay Ceren Çoban oturdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un koltuğuna 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ortaokul öğrencisi Belinay Ceren Çoban oturdu. Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un, "Sayın Bakanım" diye hitap ettiği Çoban sözlerine, tüm dünya çocuklarının bayramını kutlayarak başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı makamında konuşan Çoban, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, millet egemenliğini hakim kılmak için 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisini açmış ve bugünü biz çocuklara armağan etmiştir. Bu bayramı tüm dünya çocuklarına hediye eden ve tüm dünya çocuklarıyla paylaşmamızı sağlayarak bize bu mutluluğu yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarına, bu vatan için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimize ve gazilerimize rahmet ve minnetlerimi sunuyorum. Ayrıca tüm arkadaşlarım adına bu makamı temsil etme şansını bizlere sunan, makamın asıl sahibi sayın Milli Eğitim Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Hazırladıkları 2023 vizyonunda yer alan, bizlerin yeteneklerimizi keşfetmemizde büyük önem taşıyan, tasarım ve beceri atölyeleri için de teşekkür ediyorum. Atatürk, 'Bugünün küçükleri yarının büyükleridir' diyerek bizlere verdiği önemi göstermiştir. Bizler de bugün burada sevincimizi ve coşkumuzu paylaşırken bizlere verilen önemin farkındayız. Büyüklerimizin bize olan bu güvenini boşa çıkarmayacağımızı bilmenizi isteriz. Sözlerime son verirken hepimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını bir kez daha kutluyor, hepimizin çok mutlu olduğu nice bayramlar diliyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ortaokul öğrencisi Çoban'ın konuşmasının ardından, odada bulunan ilk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören çocuklara hitaben, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu çok güzel bayramda sizlerle birlikte olmak çok güzel" ifadelerini kullandı. Selçuk, daha sonra makamın bugünlük sahibi olan Çoban'a dönerek, "Sayın Bakanım, bürokratlarınız burada oturuyor, onlara herhangi bir talimatınız olacak mı?" sorusunu yöneltti. Çoban, öğrenci arkadaşlarına dönerek, "Onların çok mutlu olmasını istiyorum, özellikle de bugün" cevabını verdi.

23 Nisan dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı koltuğuna oturan Belinay Ceren Çoban'a basın mensupları da, "2023 eğitim vizyonu ve başarı atölyeleri çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz, gördüğünüz eksikler var mı?" sorusunu yöneltti. Çoban, projenin hiçbir eksiği olmadığını ve çok iyi düşünülmüş bir proje olduğunu sözlerine ekledi.

23 Nisan tarihinin Çocuk Bayramı dışında başka bir şeyi de ifade ettiğini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugünün 'Dünya Kitap Günü' olduğunu hatırlattı. Selçuk, etkinliğe katılan öğrencilere de kitap hediye etti.

Milli Eğitim Bakanlığında gerçekleştirilen etkinliğe; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Milli Eğitim Vakfı Gökkuşağı Ortaokulu öğrencisi Belinay Ceren Çoban'ın yanı sıra; Niğde Özel ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulu öğrencisi Asya Akansel, Eskişehir Bahçeşehir Koleji öğrencisi Fevzi Eren Sürmeli, Altındağ Özel Yükselen İlkokulu öğrencisi Ahmet Furkan Çaylak, Etimesgut Pir Sultan Abdal Ortaokulu öğrencisi Sena Nur Çolak, Çankaya Gazi Üniversitesi Vakfı Özel İlkokulu öğrencisi Eyüp Yılmaz, Gölbaşı Sevgi Çiçeği İlkokulu öğrencisi Begüm Yüksekbaş, Gölbaşı Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu öğrencisi Belinay Şirin, Sincan Burak Reis Ortaokulu öğrencisi Ebru Baytar, Yenimahalle Orhan Cemal Fersoy İlkokulu öğrencisi Yusuf Emin Yüksel, Çankaya Özel Bilkent Ortaokulu öğrencisi Özüm Ersoy katıldı.