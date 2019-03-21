Milli Eğitim Bakanlığı ve Harvard Üniversitesi arasında protokol imzalandı

Milli Eğitim Bakanlığı ve Harvard Üniversitesi arasında "Eğitimde İşbirliği Protokolü" imzalandı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, ''Dünya çapında kalitesi bilinen bir üniversiteyle iş birliği yapmayı çok önemsiyoruz'' dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Harvard Üniversitesi Kimya ve Kimyasal Biyoloji Bölümü arasında ortaöğretim kurumlarında görev yapan fen bilimleri öğretmenlerinin mesleki gelişimleri için eğitici eğitimlerine yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Milli Eğitim Bakanlığı adına Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ve Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Harvard Üniversitesi adına Kimya ve Kimyasal Biyoloji İnorganik Bölümü Profesörü Daniel G. Nocera, iş birliği protokolünü imzaladı. Protokolün amacı, Türkiye'de fen bilimleri öğretimi uygulama tecrübesini ve akademik bilgi birikimini uluslararası deneyimlerle ilişkilendirerek, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak. İş birliğine Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Eğitim Fakültesi de kurumsal ve akademik destek verecek. Protokol kapsamında resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 15 öğrenci, Harvard Üniversitesinde "Enerjide Yenilikler, Ekonomi ve Politik Uygulamalar Kursu"na katılım sağlayacak. Öğrencilere Daniel G. Nocera ve ekibi tarafından eğitim verilecek. Protokol uyarınca ortaöğretim kurumlarında fizik, kimya, biyoloji ve matematik branşlarında görev yapan öğretmenlere de Öğretmen Eğitimi ve Gelişimi Eğitici Eğitimi Kursu verilecek.

Protokol imza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, ''Bu protokolün amacı, özellikle Harvard Üniversitesinin kimya ve kimyasal biyoloji bölümündeki Türk hocalarımızın katkı ve emekleriyle ilk defa dile getirildi. İki amaca hizmet etmek istiyoruz. Birincisi, Türkiye'deki öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini sağlamaya yönelik olarak öğretim üyesi iş birliğinde bulunmak. Orta Doğu Teknik Üniversitesi de bu projenin ortaklarından biri olarak Harvard Üniversitesi, ODTÜ ve MEB öğretmen yetiştirmenin ortak projesi şeklinde bakarsak meseleye daha doğru bakmış olacağız'' ifadelerini kullandı.

''Dünya çapında kalitesi bilinen bir üniversiteyle iş birliği yapmayı çok önemsiyoruz''

Safran, MEB olarak 2023 vizyonuna hizmet eden, bu vizyonun amaçları doğrultusunda ulusal veya uluslararası her türlü katkıya açık olduklarını belirterek, ''Dünya çapında kalitesi bilinen bir üniversiteyle iş birliği yapmayı çok önemsiyoruz. Öğretmenlerimizin bu üniversitelere giderek, buralardaki çalışmaları, gelişmeleri, çalışma disiplinini görmelerini çok önemsiyoruz. Biz MEB olarak 2023 vizyonuna hizmet eden, bu vizyonun amaçları doğrultusunda ulusal veya uluslararası her türlü katkıya açık olduğumuzu beyan etmiştik. Burada da ülkemizin, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin dışarıya açılımı veya dışarıdaki bilginin Türkiye'ye transferi konusunda katkı yapacaklarına inanıyorum'' şeklinde konuştu.

''Bu çalışmadan ben de çok şey öğreneceğim''

Harvard Üniversitesi Kimya ve Kimyasal Biyoloji İnorganik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Daniel G. Nocera ise, ''Bu çalışmaya katılmaktan dolayı gurur ve onu duyuyorum. Bu çalışma Harvard Üniversitesi, Harvard Üniversitesi adına Kimya ve Kimyasal Biyoloji İnorganik Bölümüyle Türkiye MEB arasında yapılacak olan özel bir çalışmadır. Eğitim ülkeleri, kişileri, bir araya getiren güçlü bir etkendir. Bu fırsatla ben uzmanlık alanında bildiklerimi MEB ile paylaşacağım. İnanıyorum ki bu çalışmadan ben de çok şey öğreneceğim'' açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından karşılıklı olarak protokol imzalandı.