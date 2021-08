Milli güreşçi Rıza Kayaalp'e coşkulu karşılama

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda erkekler grekoromen stil 130 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazanan ASKİ Sporlu milli güreşçi Rıza Kayaalp Esenboğa Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele ettiği erkekler grekoromen stil 130 kiloda İranlı rakibi Amin Mirzazadeh'yi 7-2 mağlup edip bronz madalyanın sahibi olan milli güreşçi Rıza Kayaalp ve teknik ekibi Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanı'na iniş yapan Kayaalp'i, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş karşıladı. Tezahüratlarla ve bayraklarla coşkulu bir şekilde karşılanan ASKİ Sporlu milli güreşçi tebrikleri kabul ettikten sonra geride bıraktığı olimpiyat serüveni hakkında açıklamalarda bulundu.

“Artık bizim için altın madalya dışındaki madalyayalar üzücü oluyor”

Bir sonraki olimpiyatlarda altın madalyayı kazanmak için elinden geleni yapacağını belirten Kayaalp, “Bir olimpiyatı daha geride bıraktık. Ülkemize dönüş yaptık. Bu benim dördüncü olimpiyatımdı. En büyük hedefim kariyerimde eksik olan altın madalyayı alabilmekti ama yine nasip olmadı. Artık bizim için altın madalya dışındaki madalyayalar üzücü oluyor. Kariyerimde şampiyonluklar kazanmış bir sporcu olarak tek hedefim olimpiyat altın madalyasını kazanmaktı. Ülkemiz için buna da şükür diyoruz. Bundan sonra devam edip, alamadığımız o altın madalyayı almak en büyük arzum ama 2024'de de az bir süre var. İnşallah oraya güçlü bir şekilde gitmek isterim. Yoksa içimde büyük bir ukde kalacak. Şimdiye kadar vatanıma, milletime en iyi şekilde hizmet ettiğimi düşünüyorum. Sağlık olsun, yine olmadı. Bundan sonraki madalyaları alabilecek arkadaşlara başarılar diliyorum. İnşallah ülkemize daha çok madalya kazandırırlar. 32 yaşındayım, güreşin son evreleri ama iki üç sene daha sabredeceğiz artık. Elimizden geleni yapacağız. Gücümüzü koruyacağız. Bir kez daha denemek için kolları sıvayacağız” ifadelerini kullandı.

İhsan Selim Baydaş: “Biz ona inanıyoruz, güveniyoruz”

Kayaalp'e güvendiklerinin altını çizen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ise, “Rıza şampiyon bir pehlivan. Her türlü başarıyı göstermiş bir kardeşimiz. Avrupa şampiyonalarında, Dünya şampiyonalarında ve olimpiyatlarda tarihi bir duruma imza atmış. Biz ona inanıyoruz, güveniyoruz. Başarılarının devam edeceğini biliyoruz. Ben bugün Rıza'yı karşılamaya gelen sporcu genç kardeşlerimiz sesleniyorum: Bu karşılamayı örnek alın, İnşallah her birinizi burada böyle karşılayalım. Her yönüyle örnek bir kardeşimiz. Kendisi üzgün, bir keyifle karşılıyoruz onu” değerlendirmesinde bulundu.