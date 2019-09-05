Milli Güreşçi Tevfik Kış son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da bir süredir tedavi gören ve 85 yaşında hayata gözlerini yuman Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu eski milli güreşçi Tevfik Kış için Kocatepe Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazında milli güreşçi Kış'ın eşi ve ailesi göz yaşlarına hakim olamadı. Kılınan namaz sonrası Tevfik Kış'ın naaşı sevenlerinin omuzunda Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilmek üzere cenaze aracına konuldu.

Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek, federasyon başkanları ve güreş camiasından birçok isim katıldı.