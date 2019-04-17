Milli güreşçilerden Bakan Kasapoğlu'na ziyaret

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'ndan dönen milli güreş takımı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.

Milli güreşçiler ile toplantı salonunda bir araya gelen Bakan Kasapoğlu sporcuları tek tek tebrik ettikten sonra, “Sizler bizim gururumuz oldunuz. Bundan sonra sizlere destek olmaya ve gurur duymaya devam edeceğiz. Önümüzde önemli bir olimpiyat var. Bu olimpiyata yönelik de hazırlıklar güzel gidiyor. Ben bu manada hem federasyonumuzu, başkanımızı, yöneticilerimizi, hocalarımızı, siz değerli sporcularımızı, emeği olan bütün camiayı tebrik ediyorum. Rabbim sizleri nazarlardan esirgesin ve inşallah daha büyük başarılarla buluşmak ümidi ile diyorum” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanımıza şükran borçluyuz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora önem veren bir isim olduğunu ve bu konuda çok şanslı olduklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Son 17 yılda, spor bizim için ayrı bir devrim alanı oldu. Sizlerin bu madalyalarınız, başarılarınız da inşallah bu işi taçlandıracak. Hakikatten son 17 yılda spora, tesisleşmeye yapılan yatırımlar devasa. Bu anlamda da Cumhurbaşkanımıza şükran borçluyuz. Hem sportif anlamda başarılı hem de karakter olarak her biriniz ayrı arkadaşlarsınız. Tüm ekibi ben o manada da takdire şayan görüyorum ve bu vesileyle de kutluyorum” diye konuştu.

“Güreşçilerimizi her zaman örnek gösteriyorum”

Sporda kişiliğin de önemli olduğu vurgusu yapan Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Spor bütün bir olay. Sadece başarı anlamında değil kişilik de çok önemli. Bu sebepten güreş camiamızın sporcularını her zaman örnek gösteriyorum. İnşallah bu örnekleri çoğaltacağız. El birliği ile imkanları genişleteceğiz. Geçen hafta Bükreş'teki o manzara hem heyecan vericiydi hem de çok duygusal anlardı. Umarım bu anları çoğaltmak nasip olur. İstiklal Marşımızı çaldırarak, bayrağımızı dalgalandırarak o güçlü mesajla temsil etmek apayrı bir duruş. Ben bu gururu bizlere yaşattığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bizler de bakanlık olarak bundan sonra ekibimizle, arkadaşlarımızla hep birlikte omuz omuza yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu konuşmasından sonra sporcular, teknik heyet ve federasyon yetkilileri ile sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.