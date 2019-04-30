“Milli Haberleşme Uydusu Türksat 6A” konferansı yapıldı

Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konferansa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Metin Gümüş, Prof. Dr. Adem Duru, Genel Sekreter Yardımcısı Hamza Yıldırım ile birlikte akademisyenler ve mühendislik fakültesi öğrencileri katıldı.

Doç. Dr. Yaser Açıkbaş moderatörlüğünde gerçekleşen konferansta Türksat Teknik Uzmanı Caner Altıkulaçoğlu, TÜBİTAK Uzay Teknik Lideri İbrahim Güneş, TAI Program Yöneticisi Deniz Ulu, ASELSAN Proje Yöneticisi Cem Bilsel ile CTechRf Tasarım ve Grup Lideri Arif Ekin Uzun, Türksat 6A projesinde kurumlarının üstlendikleri görevlerle ile ilgili sunum yaptılar.

Konuşmacılar, Türksat 6A projesinin milli teknoloji seferberliği için önemine dikkat çekerek, uydu ve uzay teknolojileriyle ilgili bundan sonra yapılacak milli çalışmaların lokomotifi olacağını da dile getirdi.

Türksat 6A projesinde uydunun Isıl Yapısal Yeterlilik, Elektriksel ve Elektronik Uydu, Mühendislik ve Uçuş modellerinin yapıldığını aktaran uzmanlar, mühendislik modeli üzerindeki çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Konferansa katılan öğrencilerin sorularını cevaplayan uzmanlar, öğrencilerin uydu teknolojilerine gösterdikleri ilgiden memnun kaldıklarını söyledi. Ayrıca, etkinlik kapsamında Mühendislik Fakültesi bölüm öğrencilerine yönelik Türksat standında uydu teknolojileri hakkında detaylı bilgi verildi.