Milli Kütüphane koleksiyonlarından Milli Mücadele anıları

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı, Milli Kütüphane koleksiyonlarından sergilenen fotoğraf ve belgelerle kutlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yüz yıllık tarihi ziyaretçileriyle buluşturarak, koleksiyonlarındaki fotoğraf, harita, belge, gazete, tablo pul ve afişlerden hazırlanmış foto blokları Milli Kütüphane'de sergiliyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan'ın bugün açılışını yaptığı sergi 6 Eylül'e kadar ziyarete açık olacak.

Sergide, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yatak odası ile kongre ve sonrasında kaldığı oda, Sivas Kongresi heyeti, Atatürk ve Etnografya Müzesi, tren garı ile Gök Medrese fotoğrafları ziyaretçilerle buluşuyor. Ayrıca, umumi kongre beyannamesi, 21 Eylül 1919 İdare-i Milliye ve Sabık Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey'in Sivas Valisi Sait Paşa'ya gönderdiği mektup zarfı gibi tarihi belgeler de sergideki eserler arasında yer alıyor.