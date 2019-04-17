Millî Mücadelenin 100'üncü Yılında Genç Tasarımcılara ödül

Kültür ve Turizm Bakanlığının genç tasarımcılar arasında farkındalık oluşturmak üzere düzenlediği ve bu yıl üçüncüsünü millî mücadelenin 100'üncü yılına ithaf ettiği Genç Sanat: 3. Afiş Tasarım Yarışması'nın kazananları belli oldu.

Seçici kurulun 365 afiş tasarımı üzerinden yaptığı değerlendirme sonucunda 50 çalışma için toplam 115 bin lira para ödülü dağıtılacak.

“2019 Millî Mücadele'nin 100. Yılı: Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a Çıkışı ve Kongreler” konulu yarışmada başarı ödülüne layık görülen 10 öğrenciye ayrı ayrı 7 bin lira ve başarı belgesi verilecek. Mansiyon ödülüne layık görülen 10 öğrenci ise yine ayrı ayrı 3 bin lira, sergileme ödülü alan 30 öğrenci de 500 lira ve başarı belgeleriyle ödüllendirilecek.

Akademisyenler ile bir Bakanlık temsilcisinden oluşan seçici kurulun belirlediği 50 afiş tasarım için bu yıl içerisinde bir de sergi düzenlenecek. Serginin tarihi ile yerini Bakanlık daha sonra ilan edecek.

Ödüle Layık Görülen İsimler

Genç Sanat: 3. Afiş Tasarım Yarışması'nda başarı ödülüne Melih Saner Küldöken, Ramazan Çufadar, İlhami Diksoy, Cumhur Coşkun, Zeynep Adatepe, Resul Ay, Tuğba Kalkan, Taha Bekir Murat, Ali İhsan Lüle ve Selin İlgün layık görüldü.

Mansiyon ödülü sahipleri ise Dilara Cevahir, Kadir Aktürk, Murat Şeker, Samet Adaş, Ercan Makreş, Mehmet Salih Kızılkaya, Sercan Filiz, Yağmur Yıldız, Berkay Taş ve Su Çizgen oldu.

Ahmet Tarık Keleş, Ayşe Su Altuntaş, Büşra Bekaroğlu, Engin Çelik, Hüseyin Uzuntaş, Melik Metin, Nazım Ekrem Demirkapu, Ümit Bayırlı, Volkan Hoşcan, Berkay Polat, Berrah Malkoç, Carilla Karahan, Değer Gümüşkaya, Mine Kıyamçiçek, Ekrem Eralp Üstün, Özlem Yıldırım, Mehmet Tütüncü, Simay Bahçıvan, Sinem Sever, Gökhan Alp Aktaş, Çağatay Erten, Emre Furkan Mutaf, Damla Taşdelen, Ezgi Şen, Hikmet Özgür Örücü, Mustafa Can Alacı, Anıl Sarıkavak, Caner Elmalı, Mert Bağçiçek ile Rümeysa Ada ise yarışmasının sergi ödülünü alacak olan isimler.

Öğrencilerin, Bakanlık Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün internet adresinden indirecekleri dilekçeleri doldurmaları ve ıslak imzalı olarak ivedilikle “Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Zübeyde Hanım Mahallesi Roma Meydanı Hipodrom Caddesi 06330 Altındağ/Ankara” adresine kargo/posta ile ulaştırmaları ya da şahsen getirmeleri gerekiyor. Ayrıca, dilekçede beyan edilen banka hesap numarasının mutlaka ödül sahibine ait olması da dikkat edilmesi gereken diğer bir önemli husus.