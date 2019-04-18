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“Millî Mücadele'nin 100.Yılı: Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya Geçişi ve Kongreler” Sempozyumu başlıyor

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Atatürk Üniversitesi iş birliğiyle 25-26 Nisan tarihlerinde Erzurum’da “Millî Mücadele’nin 100.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Atatürk Üniversitesi iş birliğiyle 25-26 Nisan tarihlerinde Erzurum'da “Millî Mücadele'nin 100.Yılı: Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya Geçişi ve Kongreler” başlıklı uluslararası sempozyum düzenlenecek.


Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar yaşanan askerî, siyasi ve sosyal gelişmelerin yeni yorum ve bulgulara dayalı olarak tartışılacağı sempozyumun ana eksenini ise Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geçişi ve sonrasında Anadolu ve Rumeli'de yapılan yerel ve ulusal kongreler oluşturacak.


Üç ayrı salonda sürecek olan sempozyumda toplam 44 sunum yapılacak.

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