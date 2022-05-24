Milli şampiyon Mert Karataş, Başkan Altınok'u ziyaret etti

İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) Ukrayna'yı mağlup ederek şampiyon olan İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı oyuncularından Mert Karataş ve ailesini makamında misafir etti.

24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) Ukrayna'yı mağlup ederek şampiyon olan İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı oyuncularından Mert Karataş ve ailesi, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un misafiri oldu. Başkan Altınok, “24. Deafympics Yaz Olimpiyatları Voleybol takımımızla birincilik kazanan Keçiören'in gururu, değerli sporcumuz Mert Karataş ve ailesine bu kıymetli ziyaretleri için teşekkür ediyor, sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum” dedi.

1-15 Mayıs'ta Brezilya'nın Caxias do Sul kentinde düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye 130 sporcu ile temsil edilmiş, kadın ve erkek branşlarında önemli başarılara imza atmıştı.