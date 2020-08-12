İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Millî Savunma Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu, ABD'nin Libya ve Ankara Büyükelçilerini kabul etti

Millî Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, ABD’nin Libya ve Ankara Büyükelçilerini kabul etti.

Millî Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, ABD'nin Libya ve Ankara Büyükelçilerini kabul etti.



Millî Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard B. Norland ve Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield'i kabul etti. Millî Savunma Bakanlığında gerçekleşen görüşmede Libya'daki son gelişmeler ile ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.