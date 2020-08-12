Millî Savunma Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu, ABD'nin Libya ve Ankara Büyükelçilerini kabul etti

Millî Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, ABD'nin Libya ve Ankara Büyükelçilerini kabul etti.

Millî Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard B. Norland ve Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield'i kabul etti. Millî Savunma Bakanlığında gerçekleşen görüşmede Libya'daki son gelişmeler ile ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.