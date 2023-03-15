İhlas Haber Ajansı

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Milli Savunma Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu, BM Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörü Dashti ile görüştü

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörü Abdullah Abdul Samad Dashti ile bir araya geldi.


Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devam etmesi maksadıyla tüm taraflar ile koordineli çalışmalar sürdürülüyor. Bu çerçevede Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, 14 Mart'ta bakanlık karargahında BM Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörü Abdullah Abdul Samad Dashti ile görüştü. Görüşmede, dünya genelinde insanlığa olumlu etkisi olan bu girişimin önemi tekrar hatırlatıldı.

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