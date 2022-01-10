İhlas Haber Ajansı

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Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Org.

Zakir Hasanov ile telefonda görüştü. Hasanov, Akar'a şehit olan 3 Mehmetçik için taziyelerini iletti.


Milli Savunma Bakanı Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Org. Zakir Hasanov, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Hasanov, görüşmede Akçakale hudut hattında 3 Mehmetçik'in şehit düştüğü saldırı dolayısıyla Bakan Akar'a taziyelerini bildirdi.


Görüşmede ayrıca askeri eğitim iş birliği faaliyetleri hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

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