Milli Savunma Bakanı Akar, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Masovic'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Masovic ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in de yer aldığı görüşmede, Bakan Akar tarafından, Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ortak geçmiş ile dayanışma ve güven ilişkisine vurgu yapıldı. Türkiye'nin Bosna Hersek'in barış, istikrar ve bütünlüğüne verdiği önem ifade edildi. İki ülke arasındaki askeri eğitim ve iş birliğinin daha da artırılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılmasının gerekliliği dile getirildi.