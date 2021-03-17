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Millî Savunma Bakanı Akar, NATO'nun Afganistan toplantısına katıldı

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO’nun Afganistan toplantısına katılarak askeri gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO'nun Afganistan toplantısına katılarak askeri gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.



Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO'nun Kararlı Destek Misyonu çerçevesinde Afganistan'ın Almanya sorumluluğundaki Kuzey Bölgesine birlik katkısında bulunan ülkelerin video telekonferans yöntemiyle gerçekleşen toplantısına katıldı. Bakan Akar'ın Ankara'dan katıldığı toplantıda Afganistan'daki son askeri gelişmeler ele alınarak, görüş alışverişinde bulunuldu.

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