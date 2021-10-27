Milli Savunma Bakanı Akar, Sırp mevkidaşı Stefanoviç'i ağırladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Nebojsa Stefanoviç'i bakanlıkta askeri törenle karşıladı. Stefonaviç'in Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından iki bakan önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Toplantıda ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Bakanlıkça görüşme hakkında yapılan bilgilendirmede, Akar tarafından; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından çizilen çerçevede iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konusundaki ilişkilerin geliştirilmesine hızla devam edileceği, Türkiye ve Sırbistan arasındaki diyaloğun bölgenin barış ve istikrarına katkı sağladığı, Balkanların barış ve istikrarının Türkiye'nin öncelikleri arasında yer aldığının ifade edildiği belirtildi.