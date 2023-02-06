Milli Savunma Bakanı Akar, TCG İskenderun gemisinin yaralı vatandaşları Mersin'e sevk edeceğini duyurdu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Hatay'daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, bölgedeki yaralıların hastanelerdeki hasardan dolayı TCG İskenderun gemisi ile Mersin'e sevk edileceğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Hatay'daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile açıklama yaptı. Sabah saatlerinde meydana gelen depremin ardından Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olarak çalışmalara başladıklarını belirten Bakan Akar, bunun ilk adımı olarak Bakanlıkta bir kriz merkezi oluşturduklarını hatırlattı. Kriz merkezinin bütün bölgeye hakim bir şekilde koordinasyon ve çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Bakan Akar, bakanlıklarla yaptıkları çalışma sonucu öncelikli ihtiyacın bir hava yardım koridoru teşkili olduğunu gördüklerini söyledi. Bakan Akar, A400M uçakları dahil 17 uçakla bir hava yardım koridoru oluşturduklarını ifade ederek, bu koridorda ayrıca ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere Akıncı TİHA'ların da görevlendirildiğini belirtti. Helikopterlerin de müsait olan bölgelerde kullanıldığını kaydeden Bakan Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hava yardım koridorunu kullanmak suretiyle uçaklarımızla ihtiyaç duyulan bütün personeli, AFAD, sağlık personelini söz konusu bölgelere ulaştırmak için büyük bir gayret gösterdik. Maalesef hava şartlarındaki olumsuzluk nedeniyle ve bazı hava meydanlarımızdaki depremin verdiği hasardan dolayı sıkıntılar olmakla beraber şu ana kadar büyük bir gayretle arkadaşlarımız hava yoluyla ulaştırabilecekleri personel ve malzemeyi yerlerine ulaştırdılar. Ayrıca TSK bünyesindeki İnsani Yardım Tugayımız ve onun bünyesinde bulunan 8 adet Doğal Afet Kurtarma Timi ile Kıbrıs'ta ihtiyaç hâlinde kullanmak üzere bulundurduğumuz Doğal Afet Yardım Timi de şu anda bölgeye intikal etmiş bulunmakta ve çalışmalarını sürdürmektedir."

"Kışlalarda yemek hazırlandı"

Hava şartlarının çok soğuk olması nedeniyle sıcak yemek dağıtımı için gayret gösterdiklerini belirten Bakan Akar, kışla mutfaklarında hazırlanan yemeklerin yaklaşık 15 bin vatandaşa ulaştırıldığını söyledi. TSK'nın sefer stoklarında bulunan malzemelerden 25 seyyar mutfak, banyo ve tuvalet ünitelerini ilgili makamlara vererek kullanılmalarını sağladıklarını dile getiren Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Çadır ihtiyacı var. Bu bakımdan da Mehmetçik bu konuda, diğer konularda olduğu gibi çalışmalarını sürdürüyor ve alanda çadırların kurulmasını sağlıyor. Şehir Hastanesindeki hasardan dolayı ihtiyacı karşılamak üzere seyyar sahra hastanesinin bölgede kurulması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakın bir zamanda hizmete girecek ve biraz da olsa buradaki sıkıntıyı hafifletmeye gayret gösteriyoruz. Bunun yanı sıra bölgedeki yaralılarımızın hastanelerdeki hasardan dolayı burada bakımlarının mümkün olmayacağını düşünerek bizim TCG İskenderun gemisini görevlendirmek suretiyle, bu gece İskenderun Limanı'na yanaşacak. Ve buradaki bütün yaralıların en kısa zamanda Mersin'deki daha donanımlı hastaneye sevkini mümkün kılacağız."

"Büyük fedakarlık gösteriliyor"

Bakan Akar, Antakya bölgesinde 850-900 Mehmetçiğin vatandaşa yardım sağlamaya çalıştığını aktararak, Mehmetçiğin valiliklerle görüşerek verilen görevleri yerine getirmeye gayret ettiğini söyledi. Bu zor günlerde milletin bağrından çıkan, "peygamber ocağı" olarak da bilinen TSK'nın büyük bir incelik ve fedakarlıkla vatandaşa yardımcı olabilmek için gayret sarf ettiğini vurgulayan Bakan Akar, Mehmetçiğin emeğini görmezden gelenlerin, duymayanların olduğunu, bunlardan özür beklediklerini kaydetti. Bakan Akar, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, hep beraber, omuz omuza olabildiğince çok vatandaşı enkazdan kurtarmak için çalışacaklarının altını çizdi.