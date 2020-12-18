İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Millî Savunma Bakanı Akar ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ukrayna'da

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte "2+2" formatındaki toplantıya katılmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kiev’e gitti.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte "2+2" formatındaki toplantıya katılmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kiev'e gitti.


Programları kapsamında Kırım Tatar temsilcileri ile de bir araya gelen Bakanlar Hulusi Akar ve Mevlüt Çavuşoğlu, Kırım Tatar Türkleri'nin lideri ve Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Emine Cebbarova, Türkiye-Ukrayna Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Rustem Umerov ve Ukrayna Milletvekili Ahtem Çiygöz ile bir araya geldi. Görüşmede Millî Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de yer aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.