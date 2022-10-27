Milli Savunma Bakanı Akar ve İsrailli mevkidaşı Gantz'dan ortak basın toplantısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz'in ziyaretine ilişkin, "İkili iş birliğimizin ve diyaloğumuzun artmasının başta Filistin olmak üzere fikir ayrılığı yaşadığımız bazı konuların çözümünü de kolaylaştıracağına inanıyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz'i Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Önce baş başa görüşen, ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık eden Akar ve Gantz, ortak basın açıklaması yaptı. Gantz'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan Akar, "Sayın Gantz, uzunca bir süre sonra ülkemize gelen ilk savunma bakanı" diye konuştu. Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilere değinen Bakan Akar, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın İsrail Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile yaptığı karşılıklı görüşmeler, Türkiye-İsrail arasındaki ilişkiler bakımından önemli bir dönem noktasını teşkil etti. Türkiye ve İsrail bölgemizdeki önemli aktörler. Aynı zamanda Türkiye ve İsrail arasında hem tarihi hem kültürel bakımdan ciddi bağlarımız, ortak değerlerimiz var. Türkiye olarak İsrail ile olan ilişkilerimizin ve iş birliğimizin özellikle savunma, güvenlik ve enerji gibi alanlarda geliştirilmesinin bölgesel barış ve istikrarla ilgili önemli gelişmelere sebep olacağını, önemli katkılar sağlayacağını belirtmek istiyorum."

"Hassasiyetlerimizi çok açık dille ifade ettik"

Gantz ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Akar, "Politikamızın gereklerini, politikamızla ilgili konuları, görüşlerimizi, değerlendirmelerimizi, hassasiyetlerimizi kendilerine çok açık bir dille ifade ettik. Özellikle bölgemizdeki istikrar, iş birliği ve güvenliğin daha da gelişmesi bakımından neler yapılabileceği konusunda karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve İsrail arasında savunma, savunma sanayii, askeri güvenlik iş birliği konusunda ciddi geçmiş ve tecrübenin bulunduğuna dikkati çeken Akar, şöyle konuştu:

"Yeni başlayan bu dönemde bu mevcut tecrübelerimizden de yararlanmak suretiyle bu konulardaki ilişkilerimizi nasıl geliştirebileceğimiz konusunda da karşılıklı görüşlerimizi paylaştık. İkili iş birliğimizin ve diyaloğumuzun artmasının başta Filistin olmak üzere fikir ayrılığı yaşadığımız bazı konuların çözümünü de kolaylaştıracağına inanıyoruz. Bu ziyaret dolayısıyla ilişkilerimizin daha da gelişeceğini, diyaloğumuzun artacağını, bazı çözüm yollarının bulunacağını ve bu manada da bu ziyaretin çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum."

Gantz'a ziyaretinden dolayı teşekkür eden Akar, "Bu görüşmelerin ülkelerimiz arasındaki ilişkilere ve bölge barışına önemli katkılar sağlamasını temenni ediyorum" diye konuştu.

"Kapılar açıldı ve ticaret, turizm, sanayi ve daha birçok alanda iş birliği için büyük bir potansiyel var"

İsrail Savunma Bakanı Gantz de Ankara'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başladı. Gösterilen ev sahipliğinden dolayı teşekkür eden Gantz, “Bu, ilerdeki olumlu gelişmeler için açık bir işarettir” dedi. “İlişkilerimizin sınamalarla karşılaştığı bir sır değil” ifadesini kullanan Gantz, Türkiye'nin en büyük beş ticaret ortaklarından biri olduğunu belirtti. Ankara ziyaretinin bir yıldan kısa sürede İsrailli bir lider tarafından gerçekleştirilen üçüncü ziyaret olduğunu kaydeden Gantz, şunları söyledi:

“Kapılar açıldı ve ticaret, turizm, sanayi ve daha birçok alanda iş birliği için büyük bir potansiyel var. Türkiye ve İsrail tarihte zengin bir temel üzerinde modern ve gelişmiş toplumlar inşa etti. Geleceğimiz umut vadediyor ancak bu, dünya ve bölgede istikrar ve güvenliği sürdürecek ortak çıkarlarımıza bağlı. Sayın bakan ile görüşmemizde ele aldığımız gibi gelecekte iş birliğine yönelik birçok alan bulunmaktadır. Bu, bölgemizdeki tartışmalara yönelik diplomatik çözümlerin takibini içeriyor.”

“Bir gözümüz başarımıza odaklanırken, diğeri gelişmekte olan tehditleri izliyor” diyen Gantz, şunları kaydetti:

“Bu yıl, yakın ve gizli temasın sonucu olarak Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına ve Yahudi halkına yönelik endişe verici sayıda tehdidi ortadan kaldırmayı başardık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bakan Akar'a ve bu hayati, hayat kurtaran iş birliğinde yer alan güvenlik kurumlarına müteşekkiriz. Masum sivillere karşı terörü destekleyerek veya yürüterek bölgelerimizi istikrarsızlaştıranların etkisini azaltmak için birlikte çok daha fazlasının yapılabileceğine inanıyorum. Bu aynı zamanda Filistin arenası için de geçerlidir ve ülkelerimiz arasındaki daha derin savunma bağlarının bu arenadaki gelişmeler üzerinde de olumlu bir etkisi olabileceğinden eminim.”

Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere dikkati çeken Gantz, şöyle devam etti:

“Endişe verici tehditler ki bir tanesi İran'ın oluşturduğudur, karşısında ittifaklar inşa ediliyor. Hiç şüphe yok ki NATO üyesi ve ortak dostumuz ABD'nin müttefiki olan Türkiye, küresel istikrarın sağlanmasında önemli bir rol oynuyor. Yunanistan, Kıbrıs ve Körfez ülkelerindeki dostlarımızla güçlü ortaklıklar sürdürürken Türkiye ile aramızdaki bağlar da olumlu bir istikamete yöneldi. Aslında ilgili tüm tarafların yararına köprüler kurabilir ve çatışmaları azaltabiliriz. İlerlemek için ilişkilerimizde açık diyaloğu sürdürerek istikrarlı, olumlu bir yaklaşım benimsemeliyiz. Görüşmelerimizde mutabık kalındığı üzere çalışmalarımızın artırılması için gerekli prosedürleri başlatmaları yönünde ekibime talimat verdim.”