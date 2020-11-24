Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MSB'de görevli öğretmenlerle bir araya geldi

Görüşmeye Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu da katıldı.

Öğretmenlerin taleplerini dinleyen, onların Öğretmenler Günü'nü kutlayarak çalışmalarından dolayı teşekkür eden Bakan Akar, nesillerin yetişmesinde öğretmenlerin payının büyük olduğunu vurguladı.

Dünyada meydana gelen hızlı değişim, dönüşüm ve gelişmelerin bireyleri dolayısıyla da toplumları yakından ilgilendirdiğini, onları derinden etkilediğini belirten Bakan Akar, "Bu değişimin gerisinde kalmamak için, ülkelerin ilerleyişine katkı sunacak atılımları gerçekleştirmenin birinci koşulu nitelikli insan gücüne sahip olmaktır" diye konuştu.

Bunun da temelinde iyi bir eğitimin yer aldığını vurgulayan Bakan Akar, "İyi bir eğitimin öznesi de öğretmenlerimizdir. Ülkelerin kalkınmasında, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde, toplumdaki barış ve huzurun sağlanmasında, toplumun kültür ve değerlerinin genç kuşaklara aktarılmasında öğretmenlerimizin rolü hayati öneme haizdir" dedi.

Yeni nesillerin niteliğinin onları yetiştiren öğretmenlerin niteliğiyle özdeş olduğuna dikkati çeken Bakan Akar, "Denilebilir ki öğretmenler insanın kişiliğini şekillendiren bir sanatkâr, ülkelerin geleceğini inşa eden bir mimardır" ifadesini kullandı.

Konuşmasının sonunda bir kez daha Öğretmenler Günü'nü kutlayan Bakan Akar, sözlerini "Başöğretmen Atatürk başta olmak üzere şehit öğretmenlerimizi ve ebediyete intikal eden saygıdeğer öğretmenlerimizi minnetle anıyor, onlara Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadesiyle tamamladı.