İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar oyunu kullandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve eşi Şule Akar, Çankaya İlköğretim Okulu’ndaki 1166 nolu sandıkta oylarını kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve eşi Şule Akar, Çankaya İlköğretim Okulu'ndaki 1166 nolu sandıkta oylarını kullandı.


Bakan Akar, oyunu kullandıktan sonra, "Vatana, millete, ülkemize, memleketimize hayırlı uğurlu olsun" temennisinde bulundu.


Oy kullandıktan sonra çıkış yaptığı esnada yanına yaklaşan bir vatandaşın, "Kutluyorum sizi ama giden şehitlere de çok üzülüyorum. İçimiz yanıyor. Şehitlerimiz için çok üzülüyoruz" sözlerine Bakan Akar, "Çalışıyoruz. İnşallah, çalışıyoruz. Sağlık, esenlikler diliyorum" diye karşılık verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.