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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, video telekonferans yöntemiyle toplantı yaptı

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, video telekonferans yöntemiyle toplantı yaptı.


Millî Savunma Bakanı Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans yöntemiyle toplantı düzenlendi.


Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar toplantıda, devam eden faaliyetlerin son durumuna ilişkin bilgi alarak yapılacak çalışmalarla ilgili talimatlar verdi.

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