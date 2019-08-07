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Milli Savunma Bakanlığı: "ABD askeri yetkilileriyle görüşmeler tamamlanmıştır"

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD askeri yetkilileriyle görüşmelerin tamamlandığı, Türkiye’nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması konusunda mutabık kalındığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD askeri yetkilileriyle görüşmelerin tamamlandığı, Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması konusunda mutabık kalındığı bildirildi.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“Suriye kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik olarak ABD askeri yetkilileriyle Milli Savunma Bakanlığında 05-07 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılan görüşmeler tamamlanmıştır. Görüşmelerde; Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması, bu çerçevede, Güvenli Bölge tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekât Merkezinin en kısa zamanda kurulması, müteakiben, Güvenli Bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konularında mutabık kalınmıştır.”

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