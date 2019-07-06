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Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı Pençe Harekatı kapsamında, Hakurk bölgesinde bugüne kadar toplam 61 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı Pençe Harekatı kapsamında, Hakurk bölgesinde bugüne kadar toplam 61 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca 151 mağara ve sığınağın içerisindeki yaşam malzemeleriyle birlikte imha edildi.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada,”Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı'nda terör örgütü PKK'ya ait mağara, sığınak, barınak, mayın ve el yapımı patlayıcıları tespit edilerek teker teker imha ediliyor.


27 Mayıs tarihinde başlayan harekâtta şimdiye kadar toplam 61 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. İmha edilen mayın/EYP sayısı da 110 oldu. Terör örgütünün kullandığı toplam 151 mağara ve sığınak da içerisindeki mühimmat ve yaşam malzemeleri ile birlikte imha edildi.


PKK'lı bölücü teröristlere ait sığınaklarda; 18 adet AK-47 piyade tüfeği, 11958 AK-47 mühimmatı, 3 adet RPG-7 roketatar, 1 Doçka uçaksavar makineli tüfeği, 4364 adet Bixi mühimmatı, 24 el bombası, 3362 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan Amonyum Nitrat ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi” denildi.

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