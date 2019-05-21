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Milli Savunma Bakanlığı heyeti Atina'da Büyükelçi Özügergin ile toplantı yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, Atina’da muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştiren bakanlık heyetinin, Atina Büyükelçisi Burak Özügergin ile değerlendirme toplantısı yaptığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Atina'da muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştiren bakanlık heyetinin, Atina Büyükelçisi Burak Özügergin ile değerlendirme toplantısı yaptığını bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Ege denizinde güven artırıcı önlemler ve davranış kuralları başta olmak üzere iş birliğini geliştirmek amacıyla Atina'da muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştiren heyetimiz, Atina Büyükelçisi Burak Özügergin ile değerlendirme toplantısı yaptı” denildi.

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