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Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerinde 6 terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine yönelik, Pençe Harekatı ile koordineli hava harekatında 6 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine yönelik, Pençe Harekatı ile koordineli hava harekatında 6 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.


"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 6 terörist daha etkisiz hale getirildi."

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