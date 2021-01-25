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Milli Savunma Bakanlığı, Kosova'da sağlık merkezini yeniledi

Milli Savunma Bakanlığı, Kosova’daki Doktor Menduh Kaloshi Aile Sağlığı Merkezi’nde acil müdahale ve müşahede odalarını yenileyerek yetkililere teslim etti.

Milli Savunma Bakanlığı, Kosova'daki Doktor Menduh Kaloshi Aile Sağlığı Merkezi'nde acil müdahale ve müşahede odalarını yenileyerek yetkililere teslim etti.


Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda, “Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığımız, Kosovalı kardeşlerimize eğitim, sağlık ve insani yardım faaliyetlerine devam ediyor. Son olarak sivil asker iş birliği projeleri arasında yer alan Doktor Menduh Kaloshi Aile Sağlığı Merkezi Acil Müdahale ve Müşahede Odalarının Yenilenmesi Projesi tamamlanarak yetkililere teslim edildi” denildi.

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