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Milli Savunma Bakanlığı: ‘'Libyalı askerlerin Konya'daki eğitimleri tamamlandı''

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 11 Ocak’ta başladıkları eğitimlerini tamamlayan Libyalı askeri personellerin 31 Ocak’ta Konya’dan ülkelerine uğurlandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 11 Ocak'ta başladıkları eğitimlerini tamamlayan Libyalı askeri personellerin 31 Ocak'ta Konya'dan ülkelerine uğurlandığını açıkladı.


MSB'nin sosyal medya hesabından, eğitimleri tamamlanan Libyalı askerlere ilişkin yapılan açıklamada, "Askerî Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlerimiz devam ediyor. Bu kapsamda, Konya'daki Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızda Libyalı 20 misafir askerî personele “Hava Savunma Silah Sistemleri Eğitimi” verildi. Libyalı personele; dronsavar, radar sistemleri, modernize çekili top eğitimleri gibi hava savunma sistemlerine yönelik kapsamlı eğitimler verildi. Askeri eğitim, yardım ve tavsiye anlaşması kapsamında Türkiye'ye gelen Libya Ordusu'nun yirmi personeline 'Hava Savunma Silah Sistemleri Eğitimi' verildi. Askerler, Konya'da eğitimlerini tamamladıktan sonra dün Libya'ya döndü'' denildi.

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