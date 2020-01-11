İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milli Savunma Bakanlığı: “Rasulayn'da anti tank mayını etkisiz hale getirildi”

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn’da PKK/YPG’li teröristlerce uzaktan kumandalı düzenekle tuzaklanmış anti tank mayının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da PKK/YPG'li teröristlerce uzaktan kumandalı düzenekle tuzaklanmış anti tank mayının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Rasulayn'ın El Cizre köyünde PKK/YPG'li teröristlerce uzaktan kumandalı düzenekle tuzaklanmış anti tank mayını, bomba imha timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.