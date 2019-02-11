Milli Savunma Bakanlığı: "Rusya ile Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde Suriye'deki son durum değerlendirildi"

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun ziyaretinde Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde Suriye'deki son durumun değerlendirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve beraberindeki heyetle Bakanlık'ta bir araya geldiği belirtildi. Görüşmede genel olarak Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde Suriye'deki son durumun değerlendirildiği, 31 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında Rusya Federasyonu'nda heyetler arasında yapılan çalışmaların gözden geçirildiği belirtildi. Soçi'de 14 Şubat'ta icra edilecek Liderler Zirvesi'ne yönelik gerekli koordinenin yapıldığı görüşmede, Astana Mutabakatı taahhütlerine bağlılık ve kararlılığın bir kez daha teyit edildiği kaydedildi. Her türlü provokasyona rağmen barış ve istikrarın sağlanması için İdlib'de istihbarat ve silahlı kuvvetler unsurlarınca sürdürülen işbirliğinin önemi ve devamına vurgu yapılan görüşmede, özellikle İdlib'deki Silahtan Arındırılmış Bölge içerisinde emniyetin sağlanmasına yönelik olarak alınabilecek önlemler konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki durum ile ilgili olarak Türkiye'nin PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinden kaynaklanan güvenlik kaygılarının giderilmesi konusunda karşılıklı anlayış birliği içinde olunduğunun görüldüğü belirtilerek, Suriye'nin siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde terörün her türlüsü ile mücadelede işbirliğinin öneminin tekraren vurgulandığı bildirildi.