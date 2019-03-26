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Milli Savunma Bakanlığı: "Tel Rıfat bölgesinde ateşkesi sağlamak, istikrarı temin etmek ve unsurlarımıza yapılan saldırıları önlemek maksadıyla, daha önce varılan mutabakat çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus Silahlı Kuvvetleri ilk bağımsız

Milli Savunma Bakanlığı: "Tel Rıfat bölgesinde ateşkesi sağlamak, istikrarı temin etmek ve unsurlarımıza yapılan saldırıları önlemek maksadıyla, daha önce varılan mutabakat çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus Silahlı Kuvvetleri ilk bağımsız koordineli devriye faaliyetlerini icra etmişlerdir.

Milli Savunma Bakanlığı: "Tel Rıfat bölgesinde ateşkesi sağlamak, istikrarı temin etmek ve unsurlarımıza yapılan saldırıları önlemek maksadıyla, daha önce varılan mutabakat çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus Silahlı Kuvvetleri ilk bağımsız koordineli devriye faaliyetlerini icra etmişlerdir."

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