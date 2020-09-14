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Milli Savunma Bakanlığından Afrin'deki saldırıya ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG’nin düzenlediği bombalı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği bombalı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Terör örgütü PKK/YPG, Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak için yine masum sivillere saldırdı. Afrin'de halkın yoğun olarak kullandığı bölgede bombalı araç patlatan teröristler 5 masum sivili katlederken, en az 22 sivili de yaraladı” denildi.

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