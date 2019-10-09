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Milli Savunma Bakanlığından "Barış Pınarı Harekatı" açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatının saat 16.

00'da başladığını açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere milli güvenliğimize tehdit oluşturan terör örgütleri ve teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Barış Pınarı Harekatı saat 16.00'da uygulanmaya başlamıştır.”

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