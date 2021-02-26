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Milli Savunma Bakanlığından “Hocalı Katliamı” paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı köyünde gerçekleştirilen katliamın yıl dönümü sebebi ile sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı köyünde gerçekleştirilen katliamın yıl dönümü sebebi ile sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.


Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, “29 yıl önce Hocalı'da vahşice katledilen Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin acısını yüreğimizde yaşamaya devam ediyoruz. Kundaktaki bebekleri bile katledecek kadar canileşenleri ise unutmadık, unutmayacağız. Hocalı'da şehit edilen tüm soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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