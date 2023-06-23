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Milli Savunma Bakanlığından Şehit Özcan Kaya için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’de 15 Haziran günü terör örgütü mensuplarıyla girdiği çalışmada ağır yaralanan ve 8 gün sonra şehit olan Sözleşmeli Er Özcan Kaya için başsağlığı mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de 15 Haziran günü terör örgütü mensuplarıyla girdiği çalışmada ağır yaralanan ve 8 gün sonra şehit olan Sözleşmeli Er Özcan Kaya için başsağlığı mesajı yayımladı.


Milli Savunma Bakanlığı tarafından Bakan Yaşar Güler adına yapılan açıklamada, “Kahraman silah arkadaşımız, 23 Haziran 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadeleri kullanıldı.

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