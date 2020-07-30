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Milli Savunma Üniversitesinde mezuniyet töreni

Milli Savunma Üniversitesinde "Müşterek Harp Enstitüsü 4’üncü Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi" ile "Kuvvet Harp Enstitüleri 6’ncı Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi"ni başarıyla tamamlayan subaylar için mezuniyet töreni düzenlendi.

Milli Savunma Üniversitesinde "Müşterek Harp Enstitüsü 4'üncü Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi" ile "Kuvvet Harp Enstitüleri 6'ncı Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi"ni başarıyla tamamlayan subaylar için mezuniyet töreni düzenlendi.


Milli Savunma Üniversitesinde (MSÜ) "Müşterek Harp Enstitüsü 4'üncü Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi" ile "Kuvvet Harp Enstitüleri 6'ncı Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi" mezuniyet töreni, MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun katılımıyla 29 Temmuz Çarşamba günü MSÜ Rektörlüğü Yenilevent Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Eğitimlere iştirak eden 143 subay ve 33 misafir askeri personel düzenlenen törenle mezun oldu.

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