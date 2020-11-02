Milli Siyaset Akademisi başlıyor

Fatih Erbakan'ın vereceği Milli Siyaset Akademisi, 13-14-15 Kasım tarihleri arasında Bolu Sarot Termal Park Tatil Köyü'nde gerçekleştirilecek.

18 yaşını doldurmuş herkes katılabiliyor

Bursa, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, Yalova, Bilecik, Balıkesir ve Düzce illerinden katılımcılara yönelik Milli Siyaset Akademisi'ne ilişkin YRP Siyasi İşler Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe, "Bu yıl ilkini başlatacağımız ve siyasete zarafeti getireceğine inandığımız Milli Siyaset Akademisi, önemli bir misyonu üstlendiğinin bilincinde olarak geleceğin siyasi kadrolarını yetiştirmek adına özveriyle vazifesini ifa edecektir. Akademimiz kültürel değerlerimizi ve köklü tecrübelerimiz yeni nesiller aktararak, bilimsel teknolojik gelişmelere bağlı toplumsal sorunları tanımlayacak, halkın beklenti ve ihtiyaçlarına göre çözümler ve stratejiler belirleyecek bireyleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Milli Siyaset Akademisine 18 yaşını doldurmuş herkesi parti üyeliği aranmaksızın katılımlarını bekliyoruz" dedi.

Program sonunda 3 adet resmi sertifika ve Erbakan imzalı başarı belgesi verilecek.

Aldıkları derslerden program sonunda sınava tabi tutulacak olan katılımcılara 'Uluslararası Yeni Pazar Üniversitesi' onaylı, Siyaset Bilimi, Siyasal Tarih, Yeni Dünya Düzeni ve Sosyal Medyanın Etkisi adlarında 3 adet resmi sertifika ile Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan imzalı başarı belgesi verilecek.

Alanında uzman ve tanınmış eğitmen kadrosu ders verecek

Milli Siyaset Akademisi Eğitim Kampı'nda dersleri verecek isimler arasında Uzman Klinik Psikolog Mikdat Ertem, Gelir İdaresi Eski Başkanı YMM Mehmet Akif Ulusoy, İlahiyatçı Dr. İhsan Şenocak, 54. Hükümetin Devlet eski Bakanı Prof. Dr. Sacit Günbey yer alacak.

4 hafta sürecek Milli Siyaset Akademisinde kalan 3 hafta dersleri online olarak işlenecek. Program ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.millisiyasetakademisi.com adresinden ulaşılabilinecek.