Milli Siyaset Akademisi mezunları diplomalarını aldı

Yeniden Refah Partisi Siyasi İşler Başkanlığı tarafından düzenlenen Milli Siyaset Akademisi programının 2 dönemini başarıyla bitiren kursiyerlere diplomaları, düzenlenen bir törenle Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan tarafından takdim edildi.

“Milli Görüş siyasetinin ufku bütün dünyayı kapsar”

Ankara Başkent Öğretmenevinde düzenlenen diploma töreninde konuşan Fatih Erbakan, Milli Siyaset Akademisi'nde, Milli Görüş'ün sadece Türkiye'yi değil 7 milyar insanın adalet ve refahını amaçlayan siyaset anlayışını aktarmaya çalıştıklarını belirterek, "Milli Görüş siyaseti, her zaman ve her şart altında yanlış olan batıla karşı, doğru olan hakkın yanında, hakkın hakimiyeti için yapılan mücadele demektir. Milli Görüş siyaseti yanlışın değil doğrunun hakim olması için yapılan siyasettir. Zararlının yerine faydalının, kötünün yerine iyinin, çirkinin yerine güzelin hakim olması için yapılan siyasettir. Milli Siyaset Akademisi'nde ortaya koyduğumuz siyaset anlayışı zulmün, sömürünün, adaletsizliğin kul haklarının fiilen ortadan kaldırılması, adaletin refahın huzur ve barışın dünyada hakim kılınması ve 7 milyar insanın kul haklarının teminat altında alınması, önce ahlak ve maneviyat düsturuyla, materyalizm yerine maneviyatçılık anlayışının hakim kılınması demektir. Milli Görüş siyasetinin ufku sadece Türkiye'yi değil bütün dünyayı kapsayan 7 milyar insanı kapsayan bir vizyondur. Makam ve rakam için değil Allah rızası için siyaset yapmak demektir. İşte bu çok önemli gerçekleri Milli Siyaset Akademi'sinde katılımcılarımıza aktarmaya çalıştık. Emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

“Milli Görüş Türk siyasetinin akademisidir”

Milli Siyaset Akademisi'nin koordinesini yapan Siyasi İşler Başkanı Bayram Sakartepe ise 50 yıllık tarihinde Milli Görüş'ün Türk siyasetinin akademisi olduğunu ifade ederek, yeni dönemde bu geleneği Yeniden Refah Partisi'nin sürdüreceğini belirtti. Sakartepe konuşmasında şunları söyledi:

“Milli Görüş, siyasete bir sistem getirmiştir, yeni bir ufuk açmıştır. Milli Görüş demek, geleceğimizi; geleneğimizden kopartmadan var gücümüzle ülkemizin istikamette gitmesini sağlamaktır. Davamızın kurucusu merhum Erbakan Hocamız her şeyden önce bir bilim adamıydı. Yani bilgiye önem veriyordu, bilgiyle siyaset oluşturuyordu. Bundan dolayı liyakati ve bilgiyi çok önemsiyoruz. Bu açıdan Milli Siyaset Akademisi önemli bir görev ifa ediyor. Yeni dönemde de bu görevimizi sürdürmeye devam edeceğiz.”