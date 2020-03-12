Milli sporcular Gölbaşı'nda öğrencilerle buluştu

Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı Belediyesi işbirliği ile "Sporda Gelecek Var" projesi kapsamında milli sporcular Uğur Mirza, İbrahim Katkıcı, Gülçin İnce, ilkokul öğrencileri ile bir araya geldi.

Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı Belediyesi işbirliği ile "Sporda Gelecek Var" projesi kapsamında milli sporcular Uğur Mirza, İbrahim Katkıcı, Gülçin İnce, Dr. Ahmet Filiz Göğüş İlkokulu ve Şehit Ömer Halis Demir İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Tiyatro gösterisiyle başlayan etkinlikte bir açıklama yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Amacımız Gölbaşı'nda eğitim alan bütün ilkokul öğrencilerini spora alıştırmak ve gelecek nesillerde daha iyi sporcular yetiştirmektir. Bütün okullarımız etkinliği gerçekleştirdikten sonra galasını Mehmet Akif Kültür Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Her şey çok güzel gidiyor, öğrencilerimizin ilgisi yüksek. İnşallah Gölbaşı'nda gelecekte milli takımlara kadar yükselecek sporcular çıkaracağız" dedi.

Karışık Dövüş Sanatları (MMA) Dünya Şampiyonu Uğur Mirza ise, "Uluslararası arenada bayrağımızı dalgalandırmış milli sporcularımızla beraber okullarımızı tek tek gezerek çocuklarımıza sporun insanlara neler kazandırdığını ve spor yaptığımız zaman nasıl sağlıklı olabildiğimizi aktarıp çocuklarımıza sporu sevdirmeye çalışıyoruz” dedi.

Etkinlikte milli sporcular, öğrencilere deneyimlerini anlattı ve sorularını yanıtladı.