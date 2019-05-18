Milli Tekvandocu Rukiye Yıldırım'dan bronz madalya

Milli taekwondocu Rukiye Yıldırım, Büyükler Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda en önemli organizasyon olan ve 150 ülkeden 975 sporcunun katıldığı Büyükler Dünya Taekwondo Şampiyonası'nın üçüncü gününde Türkiye adına 3 sporcu tatamiye çıktı. Kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra, ikinci turda Guatemalalı Yuliena Pedroza'yı 25-5, üçüncü turda Almanya'dan Ela Aydın'ı 23-18 ve çeyrek finalde ev sahibi İngiltere'den Maddison Moore'u 49-7 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Son Avrupa şampiyonu unvanıyla dünya şampiyonasına katılan 28 yaşındaki Rukiye Yıldırım, yarı finalde son olimpiyat 3.'sü ve dünya 2.'si Taylandlı Panipak Wongpattanakit ile karşılaştı. Milli taekwondocu, rakibine 25-14 mağlup olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Rukiye Yıldırım, 6. kez katıldığı dünya şampiyonasında ilk madalyasını kazanırken, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda önemli puanlar elde etti.

Barış Dağ Dünya 5.'si

Erkekler 74 kiloda mücadele eden Barış Dağ, ilk turda Kanadalı Eloi Paradis Deschenes'i 13-11, ikinci turda Belçikalı Badr Achab'ı 19-14, üçüncü turda Fransız Mehdi Jermami'yi 23-21 yenerek çeyrek finale çıktı. İlk kez büyük bir şampiyonada mücadele eden Barış Dağ, bu turda son olimpiyat şampiyonu Ürdünlü Ahmad Abughaush'a 24-4 mağlup olarak dünya 5.'si oldu. Kadınlar 57 kiloda ülkemizi temsil eden Hatice Kübra İlgün ise, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda. Rusya'dan Elena Evlampyeva'ya 10-9 yenilerek şampiyonaya veda etti.

Dördüncü günde dört sporcumuz tatamide

Büyükler Dünya Taekwondo Şampiyonası'nın dördüncü gününde 4 sporcumuz mücadele edecek. Kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs ve 67 kiloda Nur Tatar Askari'nin yanı sıra erkekler 63 kiloda Ferhat Can Kavurat ve 80 kiloda Yunus Sarı madalya kovalayacak. Son dünya şampiyonları Zeliha Ağrıs ve Nur Tatar Askari ilk turu maç yapmadan geçerken, Ferhat Can Kavurat Jibrael Malik, Yunus Sarı Fransız Guyanası'ndan Hendrix Dorilas Matotue ile karşılaşacak.