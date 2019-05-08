Milliler, Yokohama'da hafta sonuna hazırlanıyor

Japonya'da 11-12 Mayıs'ta yapılacak Dünya Bayrak Yarışları Şampiyonası'na madalya için giden milliler, hazırlıklarını sürdürüyor.

Japonya'nın Yokohama kentindeki IAAF Dünya Bayrak Yarışları Şampiyonası'nın başlamasına günler kala hazırlıklar son aşamaya geldi. 4100 metrede Türkiye'yi temsil edecek olan Avrupa ikincisi Milli Takım, pazar gecesi ulaştığı Yokohama'da çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik kadro Aydın Çetin ve Ahmet Ali Baş'ın gözetiminde teknik antrenmanlarını sürdüren ekipte Ramil Guliyev, Jak Ali Harvey, Yiğitcan Hekimoğlu, Emre Zafer Barnes, Aykut Ay ve İzzet Safer yer alıyor.

Seçme yarışına cumartesi günü çıkacak olan ay-yıldızlılar, ilk aşamayı sorun yaşamadan aşıp, finale kalmayı; ardından da finalde Jamaika, ABD, Britanya gibi güçlü rakiplerin arasından sıyrılıp madalya almayı hedefliyor.

Milliler, cumartesi gününe kadar dört antrenman daha gerçekleştirecek.